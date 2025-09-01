Rubén Torres desvela que entra enamorado en 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres vuelve a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars' tras su aplaudido paso por 'Supervivientes 2024', cuando a pesar de ser el gran favorito a hacerse con la victoria tenía que conformarse con el segundo puesto detrás de Pedro García Aguado.

Un paso por el reality en el que, además de su poderío en las pruebas de líder -pulverizando todos los récords- y de sus tensos enfrentamientos con Aurah Ruiz -tras insinuar que la influencer podría sentirse atraída por él-, tuvo un gran protagonismo por su 'carpeta' con Maite Galdeano, que llegó incluso a visitarlo en Los Cayos Cochinos abierta a una posible relación después de que Kiko Jiménez (compañero del bombero) asegurase que harían una buena pareja.

Tras 'Supervivientes', Torres se convertía en tentador de la última edición de 'La Isla de las Tentaciones', conquistando de inmediato a Bayan y provocando su ruptura con Eros. Sin embargo, aunque la joven creía que podrían tener algo tras el programa, a su llegada a España descubría que el catalán tenía pareja fuera, lo que le ha causado grandes críticas por haber jugado con los sentimientos de la influencer.

Sin embargo, Rubén parece haber aprendido de sus errores y en esta ocasión se ha mostrado sincero y ha confesado que entra en 'Supervivientes All Stars' con novia. Así nos lo ha contado este domingo en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras junto al resto de sus compañeros: "Tengo muchas ganas. Hace poquito, lo tengo reciente, pero eso hace que se me remueva todo, pero es que lo disfruté tanto que voy a intentar gestionarme igual de bien todo y disfrutarlo igual de bien" ha explicado, asegurando que su pareja "va a estar ahí apoyándome y yo creo que eso va a hacer que me dé más fuerza todavía".

"Me encantaría que me visite la verdad es que sí. Me encantaría que fuera ella. Se me va a dar un chute de fuerza. Yo voy a intentar aguantar solo para que ella pueda vivir la experiencia también en Honduras" ha reconocido, revelando que su amor se llama Laura y que si llega a la final luchará sobre todo por ella.