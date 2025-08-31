Agencias

Pedro Antonio Lazaga y Lucía Cepeda, un amor que se consolida en la más absoluta discreción

Por Newsroom Infobae

Pedro Antonio Lazaga está siendo todo un descubrimiento en la gira 'Universo de Ley' que su madre, Rosario Flores, está haciendo por toda España este verano. El joven, de 19 años, está derrochando talento encima de los escenarios y su nombre empieza a resonar con fuerza en el mundo de la música... pero lo cierto es que en la faceta personal también está saboreando el éxito.

Siguiendo la discreción que siempre ha caracterizado a su familia, Pedro Antonio vive un amor apasionado con Lucía Cepeda Molina, con la que lleva meses cosechando una bonita historia de amor.

Lucía, hija de Alba Molina, y el hijo de Rosario han unido dos de las sagas familiares más importantes de este país. Ambos comparten su amor por la cultura y el arte que corre por sus venas y juntos forman un tandem perfecto.

Este verano la pareja también se ha dejado ver ante las cámaras disfrutando de su tiempo libre. Los dos jóvenes acudieron a un espectáculo en la capital guardando silencio ante las cámaras e intentando pasar desapercibidos.

