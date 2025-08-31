Agencias

Melendi, Fernando Alonso y Letizia Ortiz, los favoritos de los asturianos para viajar en BlaBlaCar

Por Newsroom Infobae

Guardar

BlaBlaCar ha publicado su encuesta anual '¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?', en la que la compañía ha preguntado a los usuarios qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento.

En esta nueva edición del sondeo, el cantante Melendi se convierte en la opción favorita de los asturianos para compartir coche, con un 45% de los votos. El segundo puesto lo consigue el piloto Fernando Alonso, así lo opinan el 27% de los encuestados. Finalmente, la medalla de bronce se la lleva la Reina de España, Letizia Ortiz con un 26%.

Dentro de este ranking de personajes asturianos destacados, se encuentran también la actriz y modelo Paula Echeverría y el exfutbolista de la selección española David Villa.

Más allá del top 5, los usuarios asturianos mencionan a personalidades del mundo del deporte, como son Luis Enrique, Santi Cazorla o Antonio Lobato, que ocupan la sexta, octava y decimosegunda posición, respectivamente.

A nivel nacional, este año los preferidos a la hora de compartir trayecto son Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira. Rafa Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar: un 15% escogerían viajar con Fernando Alonso, y otro 14% con Carlos Alcaraz.

BLABLACAR EN ASTURIAS En el último año BlaBlaCar ha conectado el 100% de las localidades asturianas. En la encuesta, un 26% de los asturianos preguntados aseguraron que llevarían a su compañero de viaje a conocer Cudillero.

La segunda opción sería ir a conocer Ribadesella con un 22%. La medalla de bronce se la lleva la localidad de Cangas de Onís, según opinan el 16% de las personas sondeadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camacho pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia

Camacho pide la liberación de

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila

Olga Moreno y Agustín Ettiene,

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno se pronuncia sobre

Sofía Palazuelo regresa a Madrid tras disfrutar de sus vacaciones familiares

Sofía Palazuelo regresa a Madrid

Sheila Casas se alegra de que Escassi haya encontrado de nuevo el amor

Sheila Casas se alegra de