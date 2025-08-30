Agencias

Miguel Abellán y Olga Casado, un amor que se fragua en la discreción

Por Newsroom Infobae

Miguel Abellán se dejaba ver el jueves pasado en la plaza de toros de Cuenca como un espectador más disfrutando del cártel que compartían Cayetano Rivera, José María Manzanares y su pareja, Olga Casado, como novillera encima del caballo.

El torero y Olga nunca han confirmado públicamente su noviazgo, pero al parecer su historia de amor se remonta hasta hace más de tres años y solo hay que juzgar las imágenes para saber que entre ellos hay una complicidad que traspasa la pantalla.

Se llevan más de 20 años, pero en esta pareja como en tantas otras parece que eso no ha supuesto un problema para que su amor se consolide alejado del foco mediático con absoluta discreción. Y así les hemos visto esta semana, él detrás de la barrera mirando con admiración a su chica.

