El Manchester United trabaja para cerrar el traspaso de Antony al Real Betis

El Manchester United ha hecho progresos en sus intentos de traspasar al atacante brasileño Antony Santos al Real Betis Balompié y también al delantero danés Rasmus Hojlund, quien parece dispuesto a regresar a la Serie A, pero quedando aún trabajo por hacer para concretar ambos acuerdos.

En su particular operación salida, los 'diablos rojos' ya han cedido al mediapunta inglés Marcus Rashford al FC Barcelona, mientras que el extremo argentino Alejandro Garnacho está completando su traspaso de 40 millones de libras al Chelsea FC y los intentos del Manchester United por recortar aún más su plantilla continúan avanzando.

Según la agencia PA Media, el Betis ha llegado a un principio de acuerdo por Antony valorado en 25 millones de libras con cláusulas adicionales, más una cláusula de venta del 50%. Sin embargo, se han reportado problemas que resolver en la transferencia, en particular sobre los salarios del internacional brasileño con el club inglés.

El extremo, sin haber estado a la altura de los 80 millones de libras que el United pagó por él al Ajax de Ámsterdam en 2022, pasó una buena segunda mitad del pasado curso cedido en el equipo bético y podría regresar definitivamente a Sevilla si resuelven esos flecos contractuales.

Hojlund es otro que parece en la rampa de salida. El internacional danés ha rendido por debajo de lo esperado desde que fue fichado del Atalanta hace dos años y parece dispuesto a regresar a la Serie A para unirse en el Napoli a Scott McTominay, excentrocampista del United.

Al parecer, el acuerdo de cesión incluye una cláusula que permitiría a Hojlund fichar definitivamente por 44 millones de euros si el equipo que ahora entrena Antonio Conte, vigente campeón de la Seria A, se clasifica para la Liga de Campeones de la próxima campaña.