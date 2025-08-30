El alemán Dennis Schröder denuncia gritos de mono de los aficionados lituanos durante el Eurobasket

El base de la selección alemana Dennis Schröder denunció este sábado haber sido víctima de insultos racistas durante el partido del Eurobasket 2025 ante Lituania por parte de los aficionados lituanos presentes en Tampere (Finlandia).

"Se me puede insultar, pero los chillidos de mono son algo que no respeto ni acepto. El racismo no tiene cabida en este deporte", aseveró el estelar capitán de la actual campeona del mundo tras la clara victoria por 107-88.

Al parecer, Schröder escuchó esos gritos mientras se dirigía al vestuario. "Por desgracia, algunos aficionados lituanos hicieron ruidos de mono en el descanso. No puedo aceptarlo. El racismo no debería tener cabida en este mundo", remarcó en una entrevista con 'MagentaSport'.