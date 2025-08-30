Agencias

El alemán Dennis Schröder denuncia gritos de mono de los aficionados lituanos durante el Eurobasket

Por Newsroom Infobae

Guardar

El base de la selección alemana Dennis Schröder denunció este sábado haber sido víctima de insultos racistas durante el partido del Eurobasket 2025 ante Lituania por parte de los aficionados lituanos presentes en Tampere (Finlandia).

"Se me puede insultar, pero los chillidos de mono son algo que no respeto ni acepto. El racismo no tiene cabida en este deporte", aseveró el estelar capitán de la actual campeona del mundo tras la clara victoria por 107-88.

Al parecer, Schröder escuchó esos gritos mientras se dirigía al vestuario. "Por desgracia, algunos aficionados lituanos hicieron ruidos de mono en el descanso. No puedo aceptarlo. El racismo no debería tener cabida en este mundo", remarcó en una entrevista con 'MagentaSport'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival

Alejandra Rubio sube la temperatura compartiendo su imagen más apasionada con Carlo Costanzia

Infobae