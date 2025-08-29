Agencias

La muerte de un conductor durante una protesta en Indonesia desata nuevas manifestaciones

Cientos de personas han salido este viernes a la calles de Yakarta, capital de Indonesia, para protestar por la muerte de un joven que resultó atropellado por un vehículo de la Policía durante las manifestaciones registradas en la víspera ante el Parlamento del país asiático.

Los manifestantes se han congregado ante la sede central de la Policía exigiendo justicia para Affan Kurniawan, un joven de 21 años, conductor de la aplicación GoJek, según ha recogido la agencia de noticias Anatara.

El Gobierno ha ordenado a la Policía investigar el atropello, además de "mantener la compostura y llevar a cabo sus tareas de seguridad con la máxima precaución", en palabras del portavoz presidencial, Prasetyo Hadi. "Cualquier incidente, por insignificante que sea, es lamentable e indeseado. Pedimos disculpas por lo sucedido", ha agregado.

El atropello ha tenido lugar durante unas movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones de estudiantes en contra de un anunciado aumento salarial para los diputados y exigiendo mejoras laborales y en la financiación de los programas educativos.

