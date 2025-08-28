Agencias

Un hombre muere y cuatro mujeres están heridas, tres de ellas menores, al chocar dos coches en Viñuela

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre ha muerto y cuatro mujeres han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, al colisionar dos turismos en Viñuela (Málaga) en la noche de este pasado miércoles.

Según ha informado el servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, al teléfono 112 llamaron varios testigos sobre las 22,00 horas alertando de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 36 de la A-356.

En estos avisos indicaban que había personas heridas y atrapadas en los coches, por lo que la sala de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios médicos desplazados a la zona del accidente han confirmado que un varón de 38 años resultó fallecido y hubo cuatro mujeres heridas, tres de ellas menores de edad: dos jóvenes de 16 años evacuadas al Hospital de la Axarquía, una de 14 al Hospital Carlos Haya y una mujer de 49 también trasladada al Hospital Carlos Haya de la capital.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Así está siendo la emotiva

Ron Barceló presenta 'Villa Ahora': la fiesta de pueblo más viveahorista que aterriza en Madrid

Ron Barceló presenta 'Villa Ahora':

Los Reyes Felipe y Letizia visitan el Lago de Sanabria

Los Reyes Felipe y Letizia

La madre de Michu rompe a llorar al hablar del testamento tras saber que es la única heredera

La madre de Michu rompe

Irene Rosales se refugia en su familia tras su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales se refugia en