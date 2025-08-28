(Pre) El Getafe amenaza Mestalla y Elche y Levante se miden en un duelo directo de recién ascendidos

El Elche CF y el Levante UD se enfrentan este viernes (19.30 horas) en un partido entre recién ascendidos, tras ser los dos mejores equipos de la segunda división la temporada pasada, mientras que el Getafe quiere el pleno de victorias antes del parón con otro triunfo en a domicilio ante el Valencia (21.30 horas), en los partidos que abren la jornada 3 de LaLiga EA Sports 25-26.

El Levante visita el Martínez Valero en el segundo duelo directo que tiene en tres jornadas, tras perder en la primera contra el Deportivo Alavés por la mínima, y volver a caer también como local (2-3) contra el FC Barcelona, al que fue ganando por 2-0.

El conjunto ilicitano, por su parte, afronta el duelo de recién ascendidos con una mejor cara y dos puntos más en la clasificación, tras haber empatado contra dos equipos de nivel como el Real Betis y, sobre todo, el Atlético de Madrid en dos partidos que se le pusieron cuesta arriba, pero ante los que supieron reaccionar.

De esta manera, el conjunto de Eder Sarabia busca el apoyo de su público para ganar el primer enfrentamiento directo de la temporada y distanciarse ya en 5 puntos de un equipo que en mayo podría estar en la pelea por los mismos objetivos. Los franjiverdes ya han demostrado que no se van a arrugar por el cambio de categoría y el técnico vasco ha sido capaz de implantar su sello desde la primera jornada contra dos equipos que jugarán competición europea.

Ahora, el reto es demostrar que las buenas sensaciones mostradas en casa ante los de Manuel Pellegrini y en el Riyadh Air Metropolitano también se pueden trasladar a un enfrentamiento directo por evitar el descenso, ante un equipo con un marcado cáracter defensivo. Para ello, Sarabia mantendrá a Dituro en portería pese a la llegada el miércoles de Iñaki Peña, que no está inscrito en LaLiga, pero parece que sí con Rafa Mir, goleador la pasada jornada, que se ha recuperado de las molestias que sufrió en el feudo colchonero.

El Levante, por su parte, necesita resarcirse de la remontada sufrida en el Ciutat de Valencia contra el campeón y empezar a sumar puntos ya, si no quiere descolgarse rápido, como le pasó en su último descenso en 2022. El equipo de Julián Calero tiene clara la manera para competir en la élite, pero los minutos de descuento le están privando de sumar puntos para su casillero. Los goles de Nahuel Tenaglia en el 92' y el tanto en propia portería de Unai Elgezabal en el 91' transformaron dos empates en dos derrotas dolorosas.

Para esta tercera jornada, el entrenador madrileño, que como Sarabia tiene nuevo refuerzo en la portería con Mathew Ryan, no tiene novedades en cuanto a inscripciones, por lo que cuenta con los mismos futbolistas que la pasada semana. Iker Losada, que ya debutó ante el Barcelona, y Carlos Álvarez, que también tuvo minutos tras volver frente al Alavés de una lesión, podrían ser de la partida, aunque hay rumores que sitúan al canterano del Sevilla en el Benfica.

Además, los precedentes sonríen al conjunto levantinista, que no pierde contra el Elche desde 2021. Desde entonces, entre Primera y Segunda División, se han enfrentado seis veces, con tres empates y tres victorias granotas. La última de ellas fue la temporada pasada, en el Martínez Valero, por 1-3 con doblete de Roger Brugué.

BORDALÁS QUIERE SEGUIR HACIENDO 'MAGIA' EN MESTALLA

El otro enfrentamiento de este viernes será el que mida al Valencia CF y al Getafe CF en Mestalla, con el equipo que entrena José Bordalás buscando mantener su gran inicio y firmar el pleno de puntos en su tercera salida consecutiva tras ganar en dos plazas complicadas como Balaídos y el Pizjuán frente a un rival que quiere empezar a sumar de tres en tres, tras el empate contra la Real Sociedad y la derrota contra el CA Osasuna.

Los de Carlos Corberán, que la pasada campaña cimentaron su buen tramo final en los partidos como locales, necesitan empezar a hacerse fuertes ante su afición para evitarse líos como los que vivieron durante el final del año 2024 y engancharse lo antes posible a la zona de la pelea por Europa.

El punto sumado hasta ahora sabe a poco, por lo que este partido contra un rival que llega en forma se antoja clave para afrontar con mejor cara el parón de selecciones, y para ello necesitará mejorar un tanto sus prestaciones ofensivas ante un rival que suele conceder poco.

El Valencia no podrá contar con su capitán José Luis Gayà, expulsado en El Sadar, por lo que se espera la entrada de Jesús Vázquez en su lugar. Además, el último fichaje del equipo, el suizo Filip Ugrinic, y el portugués André Almeida no entrenaron en la previa y el técnico valenciano confirmó que es "difícil" que jueguen.

Por su parte, el Getafe aterriza en Mestalla pletórico, tras sumar 6 de 6 en campos difíciles pese a no haber podido inscribir todavía a todos sus fichajes. Bordalás ha conseguido mantener su filosofía de equipo rocoso, que no pierde la concentración un solo minuto y que tiene muy clara la forma para atacar, apoyado en el buen arranque de Adrián Liso, cedido por el Zaragoza y que acumula ya tres goles en Liga, y el buen hacer en el medio de Luis Milla.

Además, salvo noticia de última hora, el técnico alicantino, que retorna a un Mestalla que le tiene cariño, seguirá contando con Christantus Uche, que sigue en el equipo a pesar de los rumores que le sitúan en la Premier League

En cuanto a los precedentes, el Getafe no puntúa en territorio valencianista desde 2020, y la última victoria fue en 2018. Los cuatro últimos partidos en Mestalla se resolvieron con victoria 'che', por lo que Corberán quiere ampliar esta estadística una temporada más y Bordalás, aprovecharse de su buen momento para sumar 3 puntos en la que fue su casa siete años después.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 29.

Elche - Levante. Galech Apezteguía (C.Navarro) 19.30.

Valencia - Getafe. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.30.

-Sábado 30.

Alavés - Atlético de Madrid 17.00.

Oviedo - Real Sociedad 19.00.

Girona - Sevilla 19.30.

Real Madrid - Mallorca 21.30.

-Domingo 31.

Celta - Villarreal 17.00.

Betis - Athletic Club 19.00.

Espanyol - Osasuna 19.30.

Rayo Vallecano - FC Barcelona 21.30.