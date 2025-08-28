Agencias

Milei niega las acusaciones contra él y su hermana por corrupción

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha negado este miércoles las acusaciones por corrupción en su contra, una semana después de que trascendieran unas grabaciones que lo implican tanto a él como a su hermana y asesora, Karina Milei, en el cobro de sobornos y por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.

"Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", ha señalado en alusión a Diego Spagnuolo, cesado de la Agencia de Discapacidad (Andis) tras la filtración de unos mensajes en los que describe el funcionamiento de la trama e incrimina a los Milei.

El mandatario ha hecho este anuncio ante la prensa durante un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, recogido por el diario 'Página 12', en las que han sido sus primeras declaraciones sobre este escándalo de corrupción relacionado con la industria farmacéutica.

La investigación en curso responde a una denuncia basada en unos audios filtrados el pasado miércoles por el canal de streaming Carnaval, en los que Spagnuolo admitía la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado y a su hermana, así como al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker.

De acuerdo con la querella, los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública". Sin embargo, el Ejecutivo argentino ha insistido en que se trata de una "operación" diseñada para perjudicar al oficialismo de cara a las próximas elecciones.

