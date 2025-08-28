Iñigo Pérez: "Nos nutrimos del impulso de nuestra afición, esto no lo encuentras de manera habitual"

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que él y sus pupilos se nutren "del impulso" de la afición, a raíz de su billete para la fase de liga en la Conference League, siendo algo que "no lo encuentras de manera habitual" en el mundo del fútbol, y ha negado ser "partidario del VAR" porque considera que genera "más crispación".

"Nos nutrimos del impulso de nuestra afición, esto no lo encuentras de manera habitual en el fútbol y tenemos que absorber el ánimo de la afición en días como hoy para nutrirnos también el resto de la temporada", afirmó Pérez este jueves en la rueda de prensa posterior al triunfo del Rayo por 4-0 ante el Neman Grodno en el partido de vuelta.

También valoró el entrenador navarro esta "eliminatoria muy difícil", pese a la goleada y el 0-1 de la ida, y destacó lo importante que será para el curso la fase de liga en esta competición. "Estoy orgulloso de poder confirmar la presencia en Europa, de manera brillante, porque es un partido para tomar como referencia para lo que va a venir", apuntó.

Sobre los cambios ganadores que realizó en el minuto 60, con la entrada de Álvaro García y Jorge de Frutos, explicó que eran necesarios debido al "cansancio físico" acumulado. "Nos caracterizamos por ser un grupo en el que unos comienzan y los que entran sostienen la victoria o nos ayudan a conseguirla. Estoy contento por la participación de todos. Llevamos un inicio de temporada muy cargado", comentó Pérez.

El técnico pamplonés subrayó cómo habían preparado el partido para minimizar las virtudes rivales: "La fórmula para encontrar situaciones de gol que tienen ellos es de manera directa. Les hemos defendido muy bien, aunque han estado cerca de marcar. Es imposible no permitirle nada al rival, y no hay que entrar en pánico cuando ocurren estas cosas".

"Es muy complejo decir con lo que sueño. Ojalá poder repetir lo del Betis, pero somos conscientes del contexto de este club. En un principio, no podemos hacer diferenciación entre competiciones, hay que preparar todos los partidos de la mejor manera. Si no pensamos demasiado, somos mejor equipo y hay que jugar siempre de la misma forma", aseguró sobre la forma en que afrontarán la Conference.

Luego opinó sobre la intervención arbitral en el gol anulado a Sergio Camello en la primera parte y negó ser favorable al VAR. "Pensaba que cuando el VAR da una situación de gol, ya no se podía dar marcha atrás; pero todo el mundo falla, el árbitro puede fallar en el campo y el del VAR también. No soy partidario del VAR, todos repiten que ha traído justicia, pero yo veo más crispación desde que se instauró", aseveró.

"Es un momento emocional importante, pero las consecuencias físicas son palpables. Vamos a viajar mucho, además de los partidos, y en estos viajes encuentras mucha fatiga. Nos tendremos que acostumbrar rápidamente y entender que hay algo en relación al cansancio que no podemos controlar", expuso sobre la carga de partidos de esta temporada.

Por último, reconoció que "los jugadores están felices" y se mostró aliviado entre risas porque ahora no podrán pedirle "días libres" al tener partido entre semana. "Siento mucha satisfacción y disfruto más de este tipo de partidos como entrenador que como jugador", zanjó Pérez.