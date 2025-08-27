Prohens, sobre un posible incumplimiento del reparto de menores: "No me puedo imaginar que el Gobierno siga insistiendo"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes, cuestionada por un posible incumplimiento del reparto de menores, que no puede imaginarse que desde el Gobierno sigan insistiendo "en esta falta de humanidad y sensibilidad" hacia las Islas Baleares, a la vez que ha reafirmado que pedirá la suspensión cautelar de esta distribución cuando se produzca el acto administrativo de traspaso.

En declaraciones al programa 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, la presidenta balear también ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a que si "de verdad quiere mandar a estos menores de Canarias" diga "en qué espacios" y "en qué condiciones" está dispuestos a "asumir" a estos jóvenes. "Se trata de defender los derechos y la dignidad de estos menores. En Baleares estamos desbordados", ha recalcado.

"Aquí ya no hay centros", ha avisado Prohens, incidiendo en que los mismos están "sobreocupados". Además, ha alertado de que no hay profesionales cualificados en las islas "para poder acompañar, poder integrar y para poder asegurar el bienestar de estos chicos y chicas". "Y esto no se arreglaría ni con un tema presupuestario", ha dicho.

La presidenta del Govern ha denunciado que no sabe todavía "cuántos menores" corresponden a su comunidad. "La realidad es que lamentablemente no tenemos ningún tipo de información ni ningún tipo de comunicación con el Gobierno de España", ha lamentado la dirigente autonómica, para denunciar después que desde el Ejecutivo se dedican a insultarla, amenazarla e incluso llamarle racista, en referencia a las palabras de la ministra de Infancia, Sira Rego.

Por otra parte, Prohens ha vuelto a demandar una "política de inmigración" en España pues, según ha recordado, la llegada de pateras a Baleares ha aumentado, denunciando que está creciendo la ruta desde Argelia, especialmente desde que el Gobierno "cambió" la posición histórica del Sáhara con Marruecos.

"La política de inmigración no va de repartir. La política de inmigración va de actuar en origen", ha zanjado Prohens, a la vez que ha reprochado que desde el Gobierno no se reconozca la problemática de la ruta argelina y se niegue a mandar "medios económicos y humanos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.