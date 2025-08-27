Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Minutos antes de las 10.00 de la mañana, poco después de que la revista 'Semana' revelase en su portada su separación de Irene Rosales después de 11 años de relación -9 de ellos como marido y mujer- y dos hijas en común, Ana (9) y Carlota (7), Kiko Rivera rompía su silencio para confirmar, a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la triste noticia.

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", ha explicado a corazón abierto, revelando que "lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".

Y es que como ha confesado, "hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes" (...) "El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto" ha asegurado, seguro de su decisión y afrontando con positividad cómo será su vida lejos de Irene a partir de ahora.

Un mensaje al que no ha tardado en reaccionar su hasta ahora mujer, que minutos después de que Kiko rompiese su silencio ha hecho lo propio. Sin necesidad de palabras, la andaluza ha comentado el comunicado del hijo de Isabel Pantoja con un emoticono de un corazón rojo. Un significativo gesto que desliza que está de acuerdo con las palabras de su ya exmarido, y transmite que -tal y como se ha dicho- su separación ha sido cordial y de mutuo acuerdo.

No ha sido la única, ya que Anabel Pantoja también ha querido mostrar públicamente su apoyo a su primo dándole 'like' a la publicación, aunque por el momento no se ha pronunciado sobre su ruptura con Irene, con la que la influencer siempre ha tenido una maravillosa relación.