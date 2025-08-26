PSOE pide suspender el concierto de Henry Méndez en Villa de Vallecas por decir que "odia a los rojos"

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que suspenda el concierto del cantante dominicano Henry Méndez programado en las fiestas de Villa de Vallecas, que arrancarán el próximo 5 de septiembre, por decir en un espectáculo que "odia a los rojos".

En redes sociales circula un vídeo en el que se ve al artista compartiendo su opinión con el público antes de una actuación. "Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", expresa.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el edil del PSOE Ignacio Benito ha remarcado que la Junta Municipal de "todos los vallecanos" va a pagar con "dinero público" a un cantante que "se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas".

"Puede que el señor Méndez no lo sepa, pero en las elecciones municipales que dieron el triunfo al mismo Partido Popular que ahora le contrata, el 52% de los votos en Villa de Vallecas fueron a partidos rojos", ha apuntado.

Benito ha cargado contra "el sectarismo injustificado" del artista, conocido por temas como 'El tiburón' o 'Rayos de sol', y ha reclamado al Consistorio madrileño que rescinda "inmediatamente" el contrato con "este cantante instigador de odio" para traer a otro que "respete las ideas de todos los vecinos".