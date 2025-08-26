Agencias

Mueren otras tres personas de hambre en Gaza por la ofensiva de Israel y las restricciones a la ayuda

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes la muerte por hambre de otras tres personas durante el último día, lo que eleva a 303 el total de fallecidos por este motivo a causa de la ofensiva militar de Israel y las restricciones a la entrada de ayuda al enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que los tres fallecidos por hambre en las últimas 24 horas son adultos, al tiempo que ha recalcado que entre el total de muertos por desnutrición desde el 7 de octubre de 2023 figuran 117 niños.

Asimismo, ha alertado en un segundo comunicado de que los bancos de sangre en hospitales "sufren una escasez grave y peligrosa" en medio de la ofensiva israelí y ha manifestado que "el tipo de heridos graves que llegan a los hospitales requiere unidades de sangre adicionales para salvar vidas".

"Las unidades de sangre y las reservas de componentes sanguíneos (...) han descendido a causa de la propagación de la hambruna y la desnutrición", ha especificado, al tiempo que ha formulado un "llamamiento urgente a todas las autoridades relevantes para incrementar las reservas de sangre y componentes sanguíneos en los hospitales".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 62.700 palestinos muertos y alrededor de 157.300 heridos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

