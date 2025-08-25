José Luis Martínez-Almeida hace balance de su recién estrenada paternidad: "El segundo va a caer, seguro"

Alejado del foco mediático y disfrutando al 100% de su faceta de padre desde que nació su primer hijo con Teresa Urquijo, Lucas, el pasado 3 de julio, José Luis Martínez-Almeida ha reaparecido públicamente con una entrevista en el diario 'El Mundo' en la que, haciendo balance de esta etapa tan feliz de su vida, ha sorprendido confesando que la llegada de su pequeño le ha hecho replantearse su futuro como alcalde de Madrid.

Entusiasmado, el político popular asegura que haberse convertido en padre a los 50 años -aunque todavía tiene 49- es "una maravilla". "El balance es muy bueno. Encaraba esta experiencia con cierta precaución, pero he tenido la suerte de que el niño es buenísimo", confiesa. "Se porta fenomenal, nos deja dormir... Me dicen que es un bebé trampa para animarme a tener los próximos muy rápido", reconoce con una sonrisa. "El segundo va a caer, eso seguro" asegura, confirmando así que entre sus planes está ampliar la familia en un futuro del que, por el momento, no se aventura a dar detalles.

Bromeando con que ha perdido la "superioridad numérica" en casa porque "esta familia es Teresa y Lucas contra mí", Martínez-Almeida presume de lo implicado que está en la crianza de su bebé a punto de cumplirse dos meses de su nacimiento. "Quiero estar con él todo el rato. Le miro cuando llora y cuando no llora. No sé si estoy a la altura de lo que el niño espera, pero trato de hacerlo lo mejor posible", apunta, sin ocultar lo que está disfrutando de su baja paternal.

Y aunque afirma divertido que no está cometiendo demasiadas 'torpezas' -"los pañales los cambio por el lado correcto, no le atraganto con los biberones..." confiesa- admite que lo que más le ha "costado" es "plegar el carrito para meterlo en el coche. Eso está diseñado para poner a prueba los nervios de los padres. No te exagero. Media hora en plena calle de Madrid y la gente ya se paraba a mirar qué coño hace el alcalde peleándose con un carro. Peleando y perdiendo" ha relatado con su característico sentido del humor.

"Estoy de permiso y ahora me toca ser padre, no alcalde. No tengo ninguna prisa por volver" reconoce muy sincero, afirmando convencido que cuando le toque incorporarse al trabajo tras su baja paternal, tiene claro que "voy a estar más en casa y a llegar antes". "Creo que uno es mejor en su profesión cuando también está bien en su vida personal" asegura.

Tanto es así que, como ha confesado, no descarta abandonar la primera línea política para centrarse en la familia que ha formado junto a Teresa: "No tengo claro que vaya a presentarme en 2027. Igual quiero cambiar de trabajo. Es lícito" argumenta sincero.