Montoya retoma su carrera profesional, esta vez como cantante en Chipiona

Montoya está reviviendo tras pasar por uno de sus peores momentos personales y este viernes ha reaparecido en la playa de las Tres Piedras de Chipiona ofreciendo un espectáculo para todos su fans en el que ha interpretado alguno de sus éxitos musicales más famosos.

Allí, el artista ha confesado estar "muy contento" y "súper feliz" aunque con "un poco de nervios por volver a exponerme, pero es necesario porque ya era hora", explicaba con una sonrisa en su rostro.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado que hoy ha debutado como cantante aunque es una profesión que lleva en las venas debido a su familia: "Nos estrenamos como todo, nosotros hacemos muchas cosas, al final hemos nacido para sacar una sonrisa".

Montoya ha confesado que viene de pasar "seis meses muy duros, estás siempre expuesto, a nivel mental se suma y hay que saber parar", pero ha confirmado que todo ha sido "un aprendizaje".

Eso sí, no quiere oír hablar de amor, ya que "ahora mismo mi corazón quiere amor de la gente, de la realidad, de la música, de los proyectos que vienen... y eso es para lo que está abierto".

