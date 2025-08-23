Agencias

Óscar Higares llora la muerte de su padre

Por Newsroom Infobae

Óscar Higares ha comunicado por sus redes sociales el triste fallecimiento de su padre, el matador de toros Aurelio García Higares, a los 84 años de edad.

El torero ha compartido un book de fotografías en las que muestra cómo le ha atendido durante su ingreso hospitalario y todo el amor que le ha dado estos días tan complicados para toda la familia.

"PAPÁ. Aunque no lo creas éstos 27 días han sido los más bonitos a tu lado, ayer te puse guapo, creo que sabías que te ibas de viaje, te he besado mucho te he abrazado mucho, te voy a echar mucho, mucho, de menos", ha escrito el actor en su perfil de Instagram.

