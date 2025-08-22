Agencias

El Gobierno de Brasil negocia con la china CATL para impulsar la producción de baterías en el país

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, ha mantenido una reunión con representantes de la empresa china Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), con el fin de impulsar la producción nacional de baterías, fortalecer la movilidad eléctrica y consolidar a Brasil como líder mundial en energías renovables y almacenamiento.

Durante la reunión, Silveira ha enfatizado que la cooperación internacional es esencial para consolidar el liderazgo de Brasil en la agenda de energías renovables.

"La alianza con CATL simboliza la confianza del sector privado internacional en el potencial energético de Brasil. Queremos transformar nuestro liderazgo en energías limpias en empleos, ingresos e innovación para los brasileños", ha afirmado.

CATL es actualmente el mayor fabricante y proveedor mundial de soluciones de baterías para vehículos eléctricos y diversos sistemas de almacenamiento de energía. Con una participación del 39% en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos y del 37% en el segmento de almacenamiento, la empresa es considerada por la industria como un importante contribuyente a la transición energética en Brasil y a nivel mundial.

"El gobierno del presidente Lula tiene un compromiso inquebrantable con una transición energética justa, inclusiva y sostenible. Nuestro esfuerzo es garantizar que Brasil siga liderando el mundo en energías renovables, atrayendo inversiones de vanguardia y creando empleo, pero siempre con la responsabilidad ambiental que caracteriza nuestra trayectoria", ha añadido el ministro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cumbre VIP en el concierto de Alejandro Fernández en Starlite Marbella. Todos los asistentes

Cumbre VIP en el concierto

María del Monte e Inmaculada Casal recuperan la sonrisa dos años después del violento robo en su domicilio

María del Monte e Inmaculada

Luis Medina y Clara Caruana reaparecen eufóricos ante los rumores de boda tras la absolución del hijo de Naty Abascal

Luis Medina y Clara Caruana

Gabriela Guillén, enfadada, da explicaciones ante el revuelo por su portada con Bertín Osborne y su hijo

Gabriela Guillén, enfadada, da explicaciones

Belén Esteban y María Patiño, sale a la luz cómo será su regreso a televisión tras 'La Familia de la tele'

Belén Esteban y María Patiño,