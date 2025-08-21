La ONU recuerda a Israel que la expansión de asentamientos es "ilegal" y viola el Derecho Internacional

La ONU ha recalcado su condena a la expansión de los asentamientos de Israel en zonas ocupadas de Cisjordania, una práctica "ilegal" en virtud del Derecho Internacional y que desde la oficina del secretario general, António Guterres, han instado a paralizar y revertir para facilitar la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.

"Condenamos la decisión adoptada hoy", ha declarado el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en alusión a un controvertido proyecto que prevé la construcción de 3.400 viviendas y que, de facto, fractura en dos Cisjordania, tal como han celebrado los miembros ultranacionalistas del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Dujarric ha instado al Ejecutivo israelí a respetar sus "obligaciones" internacionales, un mensaje que, cómo él mismo ha reconocido, ya le han trasladado en otras ocasiones, sin ningún éxito. Sin embargo, ha querido insistir en que, para la ONU, "no hay otra alternativa" a la solución de dos Estados.

A las críticas se ha sumado también el Gobierno de Reino Unido, que por boca de su ministro de Exteriores, David Lammy, ha lamentado un plan que "dividiría en dos el Estado palestino". "Supone una violación flagrante del Derecho Internacional", ha denunciado, en un mensaje en la red social X en el que también ha pedido a Netanyahu que dé marcha atrás.