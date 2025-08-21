Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor presumiendo de cuerpos en Mallorca

Aprovechando un parón en el Mundial de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. ha puesto rumbo a su paraíso de Palma de Mallorca -donde sus padres, Carlos Sainz y Reyes Vázquez, poseen una impresionante residencia- para disfrutar de unos días de descanso en compañía de su familia. Y no lo ha hecho solo, sino con Rebecca Donaldson, con la que dos años después de comenzar su historia de amor está viviendo el momento más dulce de su vida.

Inseparables, el piloto y la top model han celebrado su segundo aniversario de noviazgo surcando las cristalinas aguas baleares en un yate en compañía del campeón de rallies -con el que la escocesa se lleva a las mil maravillas- luciendo sus cuerpazos al sol y confirmando por qué están considerados una de las parejas más atractivas del momento.

Mientras Rebecca, guapísima sin gota de maquillaje y con el pelo ligeramente ondulado, presumió de su espectacular figura con un escueto bikini de croché blanco con ribetes en negro que potenciaba su bronceado, Carlos -con un bañador estampado en tonos verdes- demostró su pericia con la navegación haciendo unos arreglos en la embarcación ante la atenta mirada de su padre, con el que tanto él como su novia compartieron confidencias durante toda la jornada, evidenciando que la modelo se ha convertido en un miembro más de su familia.