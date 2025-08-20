Sergio Scariolo: "Ahora todo el mundo nos ve alejados del vagón de arriba"

El seleccionador español de baloncesto masculino, Segio Scariolo, ha comentado que a falta de una semana para el inicio del Eurobasket "todo el mundo" ve a España "alejados del vagón" de favoritos para ganar el torneo, pero que pese a ello son un equipo con "ambición" y que está "realmente contento" con "el nivel" que está teniendo el equipo durante la concentración.

"Alemania, además de campeones del mundo, son uno de los equipos físicamente más voluminosos. Además, tienen jugadores de mucho talento que juegan en NBA y Euroliga. Será otro test de prueba útil para ver si podemos estar al menos enganchados a ese vagón de arriba del que ahora todo el mundo nos ve alejados, y con razón. Pero somos un equipo con ambición", afirmó el seleccionador nacional español en la previa del partido amisto que enfrenta a España y Alemana en el Movistar Arena de Madrid este jueves.

Scariolo destacó que está "realmente contento" desde el inicio de la preparación, y que "el nivel de entrenamiento, la concentración, la energía y la intensidad son adecuados". Además, el técnico italiano confirmó la vuelta de Santi Aldama y se mostró optimista con un Darío Brizuela que "evoluciona positivamente", más preocupado está por Alberto Díaz, que tendrá "una prueba" para ver si puede "volver a entrenar" a lo largo de la tarde de este miércoles.

"Tiene muchas ganas de estar, pero es una decisión que le toca a los profesionales. Sus sensaciones personales son buenas andando o haciendo bicicleta estática, así que veremos. En el caso de que no pueda definitivamente empezar a entrenar, es difícil que pueda seguir. La baja de Alberto (Díaz) sería un golpe para la estructura de este equipo durísimo", profundizó sobre la lesión del base malagueño.

El de Brescia confirmó que irán a Alemania, para jugar el último partido de preparación para el torneo, "con más de los 12". "Seremos menos competitivos si no está Alberto, pero si ocurre tendremos más minutos para jugadores muy jóvenes, que empezarán a hacer su recorrido con la selección en la competición oficial", explicó.

Una concentración que ha estado marcada por las lesiones. "No recuerdo una preparación en la que se hayan sumado tantas bajas de inicio y haya habido tantos problemas sobre la marcha. Aun así estoy contento de cómo estamos entrenando y de cómo estamos jugando, dentro de las cualidades físicas y técnicas que tenemos, por lo que también ha sido una concentración divertida en ese sentido", reseñó el seleccionador nacional.

Además, Scariolo ve a la afición "enganchada". "Creo que lo está en agradecimiento de todo lo que este equipo le ha dado durante muchísimos años. Pero también es responsabilidad del equipo, de cómo lo hemos hecho en los últimos dos campeonatos, que han sido muy significativos. En condiciones de pleno cambio de época, hemos tenido una competitividad tremenda, estando hasta el último tiro. Ese es el tema, cuando podemos ganar, ganar, y cuando no podemos ganar, competir hasta el final", subrayó.

Por último, tuvo palabras de cariño para Sergi Llull que, en la previa del España - Alemania de este jueves en el Movistar Arena, recibirá un homenaje por su trayectoria en la selección: "Me hubiese gustado que ese homenaje se produjera más adelante. Será emotivo y merecido por lo que nos ha dado durante tanto tiempo. Lo que es como persona le hace merecedor de todo el cariño que recibirá en ese momento".