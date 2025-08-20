Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Desde su nacimiento de su hijo el 30 de diciembre de 2023, el secreto mejor guardado de Gabriela Guillén era el nombre que había elegido para el pequeño, fruto de su fallida y breve relación con Bertín Osborne. Un misterio que ha quedado resuelto en el reportaje que protagonizan este miércoles en portada de la revista '¡Hola!' el presentador y la paraguaya, que dejando a un lado sus diferencias por el niño que tienen en común, han presentado conjuntamente -aunque en las fotografías de la exclusiva posan por separado para no dar pie a posibles malentendidos o a rumores de reconciliación- al menor, revelando por primera vez su nombre.

Arian David, un nombre compuesto con un significado muy especial que escogió en solitario la esteticien, puesto que cuando dio a luz su relación con el cantante estaba en su peor momento. Y aunque durante meses se especuló (dado el secretismo con el que Gabriela se plantaba ante las cámaras cada vez que le preguntaban cómo se llamaba su bebé, dejando claro que sobre todo quería preservar la intimidad del pequeño) con que le había puesto Bertín como su padre, el nombre elegido hace referencia a las profundas creencias religiosas de la modelo.

"Yo soy muy creyente y David es el amado de Dios, el rey de Israel... Para mí, David significa mucho. Es un niño supercariñoso y muy inteligente. Ha empezado a hablar pronto y ya se le entiende todo. También es muy grande, pero mucho. Un niño bastante grande para su edad", confiesa orgullosa la paraguaya en su posado en '¡Hola!'.

Aunque todos le llaman David, el niño se llama también Arian, un nombre de origen persa que significa "noble" y "puro", dando así una mayor fuerza al de David, cargado de simbolismo, cuya etimología hebrea expresa "aquel que es amado", siendo el rey David una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento por su valentía, su bondad y su fe.