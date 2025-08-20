Mónica Cruz, pura tendencia con una maxi pamela playera tras poner fin a sus vacaciones en familia

A pesar de que parece que fue ayer cuando comenzó el verano, poco a poco las celebrities ponen punto y final a sus vacaciones para retomar sus compromisos profesionales después de varias semanas de descanso, sol y playa en diferentes puntos de nuestra geografía. Una de ellas, Mónica Cruz, que tras disfrutar de una escapada -a un destino desconocido sobre el que no ha querido revelar ningún detalle- en compañía de su familia (incluidos Penélope Cruz y Javier Bardem) ha aterrizado este martes en Madrid con su hija Antonella (12), y su madre Encarna Sánchez.
Ideal con un sofisticado look veraniego de inspiración playera con vestido largo negro que potenciaba su bronceado, maxi pamela de rafia con lazada en negro, y grandes gafas de sol oscuras para intentar pasar desapercibida, la protagonista de 'Un paso adelante' ha acaparado todas las miradas a su llegada al aeropuerto de la capital cargando una maleta de grandes dimensiones.
"Todo bien, gracias, he podido disfrutar y descansar gracias" ha asegurado, reconociendo que aunque tiene nuevos proyectos profesionales para esta temporada -además de su colaboración periódica en el programa 'Zapeando'- todavía no puede adelantar nada. "Con muchas ganas de la vuelta al cole" ha expresado con una sonrisa.
Con la discreción que la caracteriza, Mónica se ha limitado a confirmar con un "todo bien, con toda la familia", cuando le hemos preguntado si ha disfrutado de unos días de descando con Penélope, de la que desvela que se encuentra muy bien: "Todo en orden, gracias".