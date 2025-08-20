Joana Sanz, inseparable de Dani Alves en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primera hija

Disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida a la espera del nacimiento de su primera hija a pesar del recurso que ha interpuesto la Fiscalía tras la absolución de Dani Alves de un delito de agresión sexual -por el que pasó varios meses en prisión-, Joana Sanz cuenta las semanas para convertirse en madre.

En esta dulce espera, en la que ya tiene lista la habitación de su bebé -una niña cuyo nombre empieza por 'J' como el suyo, como ha revelado en redes sociales-, la modelo está disfrutando de un verano inolvidable al lado del futbolista, compaginando a la perfección los preparativos para el nacimiento de su hija y las escapadas románticas con el brasileño a paradisíacos lugares del Mar Mediterráneo que no ha dudado en compartir con sus seguidores, presumiendo de su abultada barriguita a dos meses de dar a luz.

Un periodo marcado por la tranquilidad y la felicidad en el que Joana ha sorprendido con una profunda reflexión sobre el amor que refleja en qué punto se encuentra su relación con Alves tras haber superado sus peores momentos. Reconociendo que "nunca volverán a ser" aquellos jóvenes de 23 y 32 años que eran cuando iniciaron su noviazgo, la canaria expresa que, gracias a la aceptación de sus "diferencias, defectos y vulnerabilidades", y dejando atrás "esa carga de dopamina, euforia e idealización", han llegado a convertirse en "compañeros de vida que posiblemente ya no se pongan nerviosos al reencontrarse, pero tienen paz en abrazos que ya no necesitan distanciarse".

Una aplaudida confesión sobre el gran momento que está viviendo al lado del futbolista, del que se ha vuelto inseparable en la recta final de su embarazo. La pareja ha reaparecido por las calles de Barcelona pero, lejos de mostrarse felices ante las cámaras por su inminente paternidad, se han dejado ver de lo más serios y parcos en palabras, dejando en el aire cómo se encuentran ante la cercanía del nacimiento de su primera hija en común.