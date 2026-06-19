Música y fútbol en el mayor festival de Marruecos, con Morad y Nicky Jam

Rabat, 19 jun (EFE).- Mawazine, el mayor festival musical de Marruecos, estrena este viernes su 21 edición, que coincide con el Mundial de Fútbol y ofrecerá los partidos de la selección nacional en pantallas gigantes, tras los conciertos de un cartel que lideran el rapero hispanomarroquí Morad y el puertorriqueño Nicky Jam.

Durante nueve días, del 19 al 27 de junio, las ciudades vecinas de Rabat y Salé acogerán a más de 60 artistas internacionales en seis escenarios, donde convivirán géneros que van desde el reguetón, el rap y el pop, hasta los ritmos marroquíes, la electrónica o el K-pop.

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El cartel de este año incluye al nigeriano Rema —autor del éxito mundial 'Calm Down'—, la sudafricana Tyla, los raperos estadounidenses Tyga y Ty Dolla $ing, el colectivo Major Lazer y el famoso DJ Tiësto.

La gran novedad llega desde Corea del Sur con la banda de K-pop ITZY, mientras que el broche de oro del rap local lo pondrá ElGrandeToto, quien compartirá protagonismo con Morad en el cierre del festival.

Con esta programación, el evento busca mantener la afluencia de su histórica edición de 2025, que conmemoró sus veinte años con un récord de 3,75 millones de personas y que este año se enfrenta al reto de compartir escenario con la Copa del Mundo mediante una estrategia para evitar perder espectadores.

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Desde su estreno, por los escenarios del Mawazine han pasado estrellas como Whitney Houston, Elton John, Carlos Santana, Rosalía, Becky G y Will Smith. EFE