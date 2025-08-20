Iyana Martín: "Ha sido un año increíble, ni me podía imaginar lo que me ha pasado"

La internacional española Iyana Martín ha asegurado que este 2025 ha sido "un año increíble", en el que ha debutado en Euroliga y ha conquistado la medalla de plata en el Eurobasket con la selección, pero es consciente de que "no" ha hecho "nada todavía" y que debe "trabajar todos los días" para conseguir sus objetivos.

"Este ha sido un año increíble; hace un año ni me podía imaginar haber debutado ni haber jugado la Euroliga o la Copa de la Reina. Es un orgullo y un sueño", señaló a su llegada a la VI Gala del Baloncesto Español en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, donde fue premiada como Jugadora Joven con mayor proyección.

La base del Perfumerías Avenida agradeció el galardón a su familia y a sus compañeras del conjunto salmantino, así como a los entrenadores que le han "dado la confianza" para poder ser ella misma "en la pista". "Soy muy joven y me queda mucho. Lo que me dicen en casa siempre es que hay que trabajar todos los días, porque no he hecho nada todavía", expresó.

Para la próxima temporada espera "disfrutar mucho del basket" y "conseguir algún título", después de un año en el que debutó con la absoluta y conquistó la plata en el Eurobasket. "En el momento fue duro para el equipo, porque creo que los dos lo merecían muchísimo y tuvimos un campeonato espectacular. Nos dolió mucho, pero lo miras con perspectiva y muy poca gente confiaba en lo que podíamos hacer. Éramos un grupo nuevo, jugadoras muy jóvenes, y estamos muy orgullosas", expuso.

Todo en un torneo en el que incluso estuvo ingresada. "Fue muy duro, estuve cinco días en el hospital. Era mi primer Eurobasket, llevaba soñando con eso desde que era muy pequeña, y fue un momento muy complicado. Pero también me di cuenta de toda la gente que tenía detrás, del apoyo de mis compañeras, del staff... todos me vinieron todos a ver al hospital. No llegué a tope, pero di todo de mí para animar a mis compañeras", aseguró.

Ahora, espera que la selección masculina pueda realizar también un buen papel en la cita continental. "Espero que hagan un buen grupo, un buen equipo, que al final es lo que nos salvó a nosotras y lo que nos hizo llegar allí. Espero que disfruten y que trabajen mucho, que seguro que llegará todo", subrayó.

AINA AYUSO: "CUANDO DISFRUTAS ES CUANDO JUEGAS BIEN"

Por su parte, la también internacional Aina Ayuso fue premiada como Mejor Jugadora Nacional. "Estoy muy agradecida, porque estar aquí después de un año tan maravilloso para mí es increíble. Quiero agradécerselo a mis compañeras, a mis entrenadores y a la gente que me acompaña", indicó.

"Quiero seguir trabajando, creciendo y disfrutando, porque cuando disfrutas es cuando juegas bien. Quiero seguir trabajando en el día a día, que es lo que hace llegar bien a momentos futuros. Espero conseguir que mi equipo juegue bien, que es mi mayor objetivo y mi mayor satisfacción siempre. Y seguir teniendo esas ganas de jugar bien, creciendo y ganando, que es lo más importante", continuó.

MAITE CAZORLA: "TENGO GANAS DE VOLVER A PISTA"

En la gala, la base del USK Praga Maite Cazorla también fue reconocida como Mejor Jugadora Nacional en competición internacional. "Acabé ganando la Euroliga, no aportando muchos minutos por el tema de la lesión, pero muy contenta y agradecida por empezar", indicó respecto a la lesión en el cartílago de la rodilla derecha que le impidió estar en el Eurobasket.

En este sentido, explicó cómo está yendo la recuperación. "Estoy muy bien. Ya hace dos meses que me operé. Estoy teniendo mucha paciencia, trabajando y con ganas de volver a pista. No sé cuándo queda, pero estoy con tranquilidad", dijo, antes de agradecer el reconocimiento de la FEB a las jugadoras en el extranjero. "Creo que es muy importante dar visibilidad a esas jugadoras. Espero que las que se tengan que ir fuera lo hagan muy bien, sigan trabajando y tengan paciencia", concluyó.