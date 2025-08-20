Agencias

Israel afirma haber matado a un miembro de la célula de Hamás que dirigió los ataques del 7 de octubre

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha matado a Mohamed Naif Abu Shamla, un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los atentados del 7 de octubre de 2023, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado en un comunicado publicado su canal de Telegram que "eliminaron" a este comandante de la unidad Nukhba --la célula que planeó y dirigió los mencionados ataques-- el pasado 13 de agosto.

Asimismo, las fuerzas israelíes han asegurado que el combatiente "promovió numerosos complots terroristas contra las FDI y el Estado de Israel" durante los cerca de dos años que cumple la ofensiva militar contra el enclave palestino.

"Las FDI y el Shin Bet continuarán actuando con contundencia contra los terroristas que participaron en la masacre asesina del 7 de octubre", han aseverado.

