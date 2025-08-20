Hallada una fosa común con nueve cadáveres en la provincia siria de Latakia

Las autoridades de la Gobernación de Latakia, en el oeste de Siria, han anunciado este martes el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de nueve personas en una granja prpiedad de un general de brigada del Ejército durante la presidencia de Bashar al Assad, que se suma así a las otras 63 fosas documentadas hasta el momento por la comisión para las personas desaparecidas en Siria,

El comandante de seguridad interna de esta provincia costera, el general Abdulaziz Hilal al Ahmad, ha indicado en un comunicado que la fosa fue descubierta en las inmediaciones de Bustan al Basha, un municipio situado al norte de la ciudad de Jableh, donde los equipos de defensa civil han recuperado hasta nueve cadáveres, mientras que los investigadores han comenzado a documentar evidencias y a recopilar información para llevar a cabo la identificación de los cuerpos y esclarecer los hechos.

La comisión para las personas desaparecidas en Siria ha estimado esta semana en más de 300.000 las personas desaparecidas desde la década de 1970, cuando la familia Al Assad tomó el poder, hasta la actualidad, momento en el que se ha creado un sistema de justicia de transición por parte de las autoridades instauradas en el país.

Su presidente, Mohamad Rada Jaljani, ha revelado además a la agencia de noticias SANA que el organismo cuenta actualmente con un mapa que contiene más de 63 fosas comunes documentadas, si bien casi a diario llega información sobre otras localizaciones que no han sido verificadas por el momento.

En el caso de Latakia, cabe recordar las masacres cometidas a principios de este año en las que murieron unos 1.400 civiles y por las que una comisión de Naciones Unidas ha señalado a las fuerzas vinculadas al nuevo Gobierno y otros grupos afines, considerando que pudieron haber cometido crímenes de guerra contra la comunidad alauí, a la que pertenece el depuesto presidente Al Assad.