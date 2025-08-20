Envían a prisión preventiva al ex primer ministro de transición de Malí Choguel Maiga por un caso de malversación

El Tribunal Supremo de Malí ha enviado a prisión preventiva al ex primer ministro de transición de Malí Choguel Kokalla Maiga (2021-2024) tras haber comparecido en el marco de un caso por malversación de fondos públicos.

Su abogado Cheick Omar Konaré ha explicado que el tribunal ha notificado "los cargos por malversación de fondos públicos que se le imputaban en el escrito de acusación del fiscal general y decidió su prisión preventiva", tras permanecer bajo en custodia policial del 12 al 19 de agosto en el Centro Económico y Financiero.

"Refuta los cargos, se muestra tranquilo y cree que un político debe esperar cualquier cosa, incluso la cárcel y la muerte", ha declarado Konaré a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

Maiga fue destituido a mediados de noviembre del pasado año debido a sus críticas a la junta militar por los continuos aplazamientos a la hora de convocar elecciones, que fueron prometidas en un plazo de dos años tras el golpe de Estado de agosto de 2020, seguida por otra asonada en 2021 para derrocar a las entonces autoridades de transición.

El ex primer ministro, quien había sido nombrado por la junta tras la asonada de 2021, afirmó que las prórrogas estaban siendo anunciadas sin su conocimiento y tras ser negociadas a sus espaldas, en una nueva muestra de las diferencias en el seno de las autoridades y del poder de los militares en el país africano.