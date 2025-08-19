Agencias

Macron expresa su solidaridad con España ante "el megaincendio del siglo"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este martes su "plena solidaridad" con España ante lo que ha venido a llamar "el megaincendio del siglo", en alusión a una ola de incendios que también ha movilizado a efectivos franceses.

Francia ha contribuido con dos aeronaves y efectivos terrestres a los combates contra las llamas. "Frente a este reto, solidaridad europea y fraternidad entre naciones", ha recalcado el mandatario galo en su cuenta de la red social X.

El Gobierno español solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para contener la emergencia, lo que ha llevado al bloque a movilizar en los últimos días medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos, entre ellos Francia.

EuropaPress

