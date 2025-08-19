Jaume Anglada experimenta una "sensible mejoría", pero seguirá en la UCI

El conocido cantautor mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del Rey Felipe VI, sufría en la madrugada del pasado 8 de agosto un grave accidente de tráfico cuando era arrollado mientras circulaba con su motocicleta por el centro de Palma de Mallorca por un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcoholemia y se dio a la fuga tras atropellarlo.

Y aunque en un primer momento la preocupación por el artista fue máxima debido a la gravedad de sus lesiones -de hecho se especula que el Monarca habría planeado interrumpir sus vacaciones privadas en Grecia con la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para visitar a Anglada- lo cierto es que el último parte médico del cantante es muy positivo y esperanzador.

Tal y como ha informado el Hospital Universitario Son Espases -donde permanece ingresado desde hace diez días-, Jaume ha experimentado una "sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable", pero "seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)" hasta confirmar evolución favorable.

Una información que se suma a la transmitida este fin de semana en el programa 'Fiesta' por la colaboradora Paloma Barrientos, que tras la intervención de cadera a la que fue sometido el mallorquín el pasado miércoles revelaba que ya le habrían quitado por completo la sedación y el respirador. Y, aunque se apuntaba que Anglada estaría algo desorientado a causa del traumatismo craneoencefálico que sufrió en el brutal atropello, habría reconocido a su mujer, Pilar Aguiló, y a sus hermanos, confirmando que su evolución marcha por el camino esperado.

Por otra parte, el conductor del vehículo, que fue detenido en su domicilio tras darse a la fuga poco después del accidente gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula de su coche, continúa en prisión provisional.