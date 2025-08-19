(Crónica) El Sporting remonta al Córdoba y Almería y Albacete se acribillan a goles

El Real Sporting de Gijón ha abierto LaLiga Hypermotion 2025-26 con una remontada en casa ante el Córdoba (2-1), gracias a los tantos de César Gelabert y Jonathan Dubasin, en una primera jornada en la que Almería UD y Albacete Balompié protagonizaron un festival de goles (4-4) cerrado con un tanto del local Leo Baptistao en el minuto 100.

En El Molinón-Enrique Castro 'Quini', los andaluces consiguieron estrenar el marcador a los 18 minutos, después de que Jacobo, con un zurdazo, mandase el balón al fondo de las mallas con la ayuda de Rubén Yáñez, a quien se le coló el esférico entre las piernas. Sin embargo, Gelabert neutralizó el tanto visitante a la media hora tras un saque de banda que despistó al cuadro blanquiverde.

Antes del descanso, Carlos Isaac estrelló un balón en el palo para el equipo califal, y Carlos Martín evitó el segundo gol asturiano tras un disparo de Pablo García. Ya en la segunda mitad, el colegiado anuló un penalti pitado por mano de Pablo Vázquez, y solo seis minutos más tarde, en el 69, Dubasin sellaba la remontada. El Córdoba todavía se topó dos veces más con la madera, primero en un cabezazo de Guardiola y luego en un remate de Albarrán.

Mucho más loco fue el partido en el UD Almería Stadium, donde el Albacete se puso por delante hasta en tres ocasiones y el cuadro local fue capaz de neutralizarlas todas y salvar un punto en el minuto 100 con un tanto de Leo Baptistao.

Agus Medina anotó para los manchegos en el primer minuto, al cazar un balón en el primer palo, pero Adrián Embarba empató con una falta directa magníficamente dirigida a la escuadra en el minuto 11. Todo en una primera mitad plagada de ocasiones y en la Diego Mariño y Jesús Vallejo evitaron un nuevo tanto del conjunto andaluz.

Al comienzo de la segunda mitad, en una jugada ensayada tras saque de esquina, Lopy disparó desde la frontal para remontar para los de Rubi (min.51), pero Medina se encargó de igualar pronto con una volea imparable para Andrés Fernández (min.59).

Antonio Puertas volvió a adelantar al equipo de Alberto González en el 72, y los almerienses respondieron con otro gol de Sergio Arribas desde el punto de penalti tras una mano de Jon García en el área (min.82). En el siguiente minuto, Dani Escriche puso el 3-4, que parecía definitivo hasta que, en el minuto 100 de un eterno descuento de 13 minutos, Leo Baptistao apareció para salvar un punto.