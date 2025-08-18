Vanesa Martín disfruta de su amor por Azahara Margón durante sus vacaciones en Palma de Mallorca

A pesar del hermetismo que siempre ha rodeado su vida sentimental, Vanesa Martín está viviendo un gran momento no solo profesional -triunfando con su gira de conciertos por España- sino también personal, ya que como trascendía hace tan solo unos días vuelve a tener el corazón ocupado. Y aunque la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la relación que mantiene desde hace algún tiempo con una joven llamada Azahara Margón, lo cierto es que la pareja ya no se esconde y cada vez es más habitual verlas juntas.

En su primer verano de amor, Vanesa y su novia están exprimiendo al máximo el escaso tiempo libre que le dejan sus compromisos musicales, y tras disfrutar de unos días de vacaciones en Formentera con amigas, y del festival Starlite de Marbella -donde han acudido juntas a los conciertos de Miguel Bosé y Raphael- la pareja se ha dejado ver de lo más cómplice en Palma de Mallorca, confirmando que su historia de amor marcha viento en popa a toda vela.

Y nunca mejor dicho, ya que juntas, y derrochando confidencias a pesar de estar acompañadas por un grupo más amplio, han disfrutado de una jornada en alta mar en el que no faltaron las miradas y los gestos de cariño a su llegada al puerto balear luciendo la mejor de sus sonrisas y sendos looks coordinados en color blanco.

Pero, ¿quién es el nuevo amor de Vanesa? A pesar de ser una 'desconocida' para el gran público, Azahara es una de las personas más cercanas a las hijas mellizas de Julio Iglesias y Miranda Rynsburger, Victoria y Cristina, a las que cuidó durante años y con las que todavía mantiene una estrecha amistad. Es malagueña como la artista, tiene 35 años y actualmente reside entre España y Madrid por su trabajo, ya que actualmente es la representante de marketing de Suntory Global Spirits, empresa propietaria de la marca de ginebra Larios.