Remedios Cervantes, fiel a la discreción tras su cena con Paloma Cuevas y Luis Miguel

Por Newsroom Infobae

Remedios Cervantes mantiene una amistad cercana con Paloma Cuevas desde hace años, una relación que les ha llevado incluso a colaborar profesionalmente. La diseñadora confió en la agencia de comunicación de la empresaria para gestionar parte de su presencia digital, demostrando así la buena sintonía que existe entre ambas.

En los últimos días, Remedios y Paloma han coincidido en una cena en la que también estuvo presente Luis Miguel, actual pareja de la diseñadora. Al ser preguntada por el equipo de Europa Press respecto a ese encuentro, la exmodelo ha preferido mantener la discreción y evitar los comentarios: "No te podría decir nada al respecto", ha respondido, mostrando su respeto por la privacidad de su amiga y los detalles personales de la velada.

Este gesto vuelve a demostrar el valor que Remedios otorga a la lealtad y la confidencialidad en sus relaciones, manteniéndose cerca de Paloma, pero sin pronunciarse sobre los momentos privados que comparten.

