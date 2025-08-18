Agencias

Más de 40 desparecidos en el naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos 40 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio este domingo de una barcaza en el estado nigeriano de Sokoto, en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades de emergencia del país.

La Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, NEMA, ha activado un mecanismo de respuesta inmediata tras recibir informaciones de que una embarcación que transportaba a más de 50 pasajeros había volcado cuando navegaba hacia el mercado de la localidad de Goronyo.

En su última actualización en su página de Facebook, la NEMA confirma que solo una decena de personas han sido rescatadas hasta el momento

"NEMA, en colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas", ha concluido el comunicado de la organización.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Apedrean al candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, considerado un "traidor" a Evo Morales

Apedrean al candidato presidencial boliviano

El delantero azulgrana Lewandowski se une al grupo y apunta al Levante

El delantero azulgrana Lewandowski se

El M23 denuncia una "ofensiva mortal" de las fuerzas del Gobierno congoleño en Kivu Sur

El M23 denuncia una "ofensiva

Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

Descalificados en Irak casi 300