Eric Bailly firma con el Real Oviedo hasta 2027

El defensa marfileño Eric Bailly jugará en el Real Oviedo las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, después de que el club asturiano y el jugador, agente libre tras terminar su vinculación con el Villarreal CF, llegasen a un acuerdo para su fichaje.

El de Bingerville, de 31 años, tuvo su primer contacto con el fútbol español con apenas 17 años cuando se incorporó al RCD Espanyol, equipo con el que llegó a debutar en Primera División en el año 2014. En enero de 2015, fichó por el Villarreal.

El marfileño disputó 47 partidos con el 'Submarino Amarillo' antes de abandonar el club castellonense en el verano de 2016 rumbo al Manchester United, convirtiéndose, con 40 millones de euros, en la venta más cara de la historia de la entidad.

Posteriormente, jugó en el Olympique de Marsella y en el Besiktas antes de regresar al Villarreal el 30 de diciembre de 2023; en esta segunda etapa, participó en 25 encuentros.