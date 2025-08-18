Agencias

Encontrado el cadáver de un colombiano desaparecido en un lago en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sevilla (España), 18 ago (EFE).- La Guardia Civil española encontró este lunes el cuerpo de un hombre de 34 años y nacionalidad colombiana que desapareció este domingo cuando se bañaba en un lago de Guillena (Sevilla, sur).

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, el domingo se recibió un aviso de alerta por parte de una mujer que informaba de que no sabían nada de un familiar que se había metido en el agua en el paraje de Los Lagos del Serrano y no había salido a la superficie.

Un dispositivo de emergencia con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizar al desaparecido, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado este lunes.

El cadáver será levantado y derivado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. EFE

fcs/fs/ros/mar

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desarticulada una red de explotación sexual de mujeres latinoamericanas en España

Agentes detuvieron a nueve personas acusadas de forzar a sudamericanas a prostituirse y, además, intimidar a clientes con amenazas de violencia si no entregaban sumas de dinero, según fuentes oficiales de la investigación en Alicante

Infobae

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse en su nueva aventura televisiva al lado de Rocío Carrasco: "Todo puede pasar"

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse

Xabi Alonso resalta la "personalidad" de Mastantuono y abre la puerta a su debut

Infobae

El presidente iraní viaja a Armenia en medio de las tensiones por el ‘corredor de Trump’

Preocupaciones por la seguridad regional se intensifican tras el inicio del plan de enlace entre Bakú y Najicheván, coordinado por Washington, que excluiría al país persa y podría modificar el equilibrio de poder en el sur del Cáucaso

Infobae

Anita Williams responde a Montoya y lanza un mensaje a Carmen Alcayde tras sus críticas

Anita Williams responde a Montoya