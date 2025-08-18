Agencias

En regreso a la Primera española, el Elche rescata un punto (1-1) ante un Betis sin ritmo

Con un tanto de Germán Valera en el tramo final, los ilicitanos igualaron el marcador tras un inicio favorable para el conjunto andaluz, que mostró poca contundencia y cedió terreno ante la insistencia local

Por Newsroom Infobae

Guardar

Elche (España), 18 ago (EFE).- Un gol de Germán Valera a diez minutos del final permitió al Elche salvar este lunes un punto en su regreso a la Primera División del fútbol español ante un Real Betis irregular y sin ritmo que fue de más a menos en el encuentro.

El conjunto sevillano, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, logró adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Aitor Ruibal, pero en la segunda no fue capaz de sentenciar el partido y permitió crecer al Elche, que vio recompensada su insistencia y valentía con el empate. EFE

pvb/cmm

Temas Relacionados

ElcheReal BetisPrimera DivisiónManuel PellegriniAitor RuibalGermán ValeraEspañaSevillaFútbolEmpateEFE

Últimas Noticias

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri, examante de Álvaro Muñoz

Isa Pantoja actualiza su estado anímico dos meses después de dar a luz: "La clave ha sido darme mi tiempo"

Infobae

Brasil confía en que la Cumbre Amazónica dejará una posición única de cara a la COP30

En Bogotá, líderes suramericanos buscan alianza frente a retos ambientales críticos, mientras delegaciones de la región preparan un acuerdo en torno a bosques, energías y crimen internacional, antes del foro climático clave de Naciones Unidas en Belém

Infobae

Jaume Anglada experimenta una "sensible mejoría", pero seguirá en la UCI

Jaume Anglada experimenta una "sensible

Machado denuncia que activista detenido en oeste de Venezuela está en paradero desconocido

Familiares del médico Enrique Ferreira, detenido en julio en Lara y trasladado a Caracas, desconocen su ubicación, mientras organizaciones humanitarias y líderes opositores exigen saber su condición, denunciando una desaparición forzada en medio de tensión política creciente

Infobae