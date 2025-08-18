El Rey Felipe VI reaparece tras interrumpir sus vacaciones para apoyar a la UME frente a los incendios

El Rey Felipe VI ha reaparecido este domingo tras suspender de forma temporal sus vacaciones privadas ca para visitar el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mostrando así su apoyo expreso a los efectivos desplegados ante la ola de incendios que azota diferentes regiones de España.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsables de la UME y autoridades locales, el monarca ha recorrido las instalaciones ubicadas en Torrejón de Ardóz y ha destacado la labor de los miembros del operativo, quienes desde hace días combaten el avance de los incendios considerados de "sexta generación" por su intensidad y difícil control.

La visita, que se produce en uno de los veranos más críticos para el país, cobra especial relevancia tras la devastación de más de 25,000 hectáreas, duplicando la cifra del año anterior y evidenciando la gravedad de la crisis climática. El gesto del Rey, siguiendo el ejemplo de anteriores emergencias, pretende visibilizar su cercanía a los españoles afectados y al personal desplegado en el terreno.

Fuentes cercanas aseguran que, tras su reaparición, Felipe VI retomará sus compromisos institucionales en los próximos días, combinando su agenda oficial con momentos de descanso junto a la Familia Real.