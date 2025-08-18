El PP se abre a pactar este trimestre la renovación del TC para que Conde Pumpido no siga "parapetado"

El PP se muestra abierto a pactar con el PSOE la renovación parcial del Tribunal Constitucional que debe acometerse antes de fin de año para relevar a cuatro de sus miembros, incluido su presidente, Cándido Conde Pumpido, y es que no quiere que éste siga "parapetado" al frente de la institución.

Preguntada sobre esta cuestión en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, la portavoz parlamentaria, Ester Muño,z ha señalado que su partido "siempre" ha "cumplido los plazos", dando así a entender que están dispuestos a negociar con los socialistas esa renovación, que corresponde al Senado, y que debería hacerse efectiva antes de que termine este año.

"Pero vamos a ver cuál es el planteamiento que trae el señor Conde Pumpido, que es lo primero que tenemos que ver", ha indicado la portavoz 'popular'. "Lo que sí le puedo decir es que lo que no va a hacer el Partido Popular es permitir que el señor Conde Pumpido siga. Por tanto, si la idea del Gobierno es parapetarle en el Tribunal Constitucional, que no cuenten con nosotros", ha apostillado.