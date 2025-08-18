El campeón Herediano logra una victoria agónica mientras Liberia continúa de líder

San José, 17 ago (EFE).- Herediano, el vigente campeón del fútbol costarricense, logró este domingo una victoria agónica por 2-1 frente a Pérez Zeledón, mientras que Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, continúa como líder del torneo Apertura.

Los heredianos, en el debut de Hernán Medford como su nuevo entrenador, rescataron el triunfo en los últimos minutos del partido, lo que les permite quedar en el tercer lugar de la clasificación, con siete puntos. En la primera casilla se ubica Liberia, con ocho unidades, y segundo es Cartaginés, con siete.

El duelo fue dinámico desde el inicio, los heredianos tuvieron más la posesión del balón, mientras que Pérez Zeledón, apostó por la velocidad en las bandas, por lo que de la mano de Luis José Hernández al minuto 24 se adelantó en el marcador, pero solamente tres minutos después Marcel Hernández empató 1-1 con un cabezazo.

En la segunda mitad, el duelo se mantuvo con alta intensidad y opciones de anotar para ambas escuadras, pero solo en el minuto 90+1 Luis Ronaldo Araya anotó el gol del triunfo con un potente disparo desde fuera del área.

En otro partido de la jornada, Saprissa apenas logró un empate 2-2 ante el líder Liberia. El equipo dirigido por Paulo César Wanchope mostró nuevamente un rendimiento irregular, especialmente en el primer tiempo.

El Liberia, del paraguayo Cardozo, dominó los primeros 45 minutos y se puso arriba 2-0 con un doblete de Randy Ramírez, quien aprovechó los errores defensivos saprissistas.

En la segunda parte, el Saprissa reaccionó con cambios clave, que le dieron una nueva cara, especialmente en el ataque.

Kenay Myrie descontó de cabeza al minuto 54 y al 60 Mauricio Villalobos empató con un remate de media distancia. Aunque los llamados morados dominaron el segundo tiempo, no lograron concretar la remontada.

Por su parte, Puntarenas y Alajuelense empataron 0-0 en un partido sin brillo y con escasas emociones.

Además, el Cartaginés del argentino Andrés Carevic desaprovechó su oportunidad de subir al liderato tras empatar 0-0 con Guadalupe. La fecha se clausuró con el empate 1-1 entre Sporting y San Carlos. EFE