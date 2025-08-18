Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para afectados por los incendios

Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para las familias y las empresas afectadas por los incendios de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cantabria y diversas localidades de la provincia de Cádiz.

La línea está destinada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Además, también ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agrícolas, tanto agricultores como ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad.

Dentro de esta línea, Cajamar pone a disposición de los afectados la financiación de la póliza de Agroseguro, permitiendo aplazar su pago, adecuándose a sus necesidades a tipo 0%.