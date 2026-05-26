Exministros de Boric niegan “error” en cálculo de deuda y apuntan a intención partidista

Santiago de Chile, 26 may (EFE).- Los exministros chilenos de Hacienda del gobierno precedente negaron este martes que existan errores en el cálculo de la deuda estatal e insinuaron que la denuncia presentada el lunes por el actual jefe de la cartera, Jorge Quiroz, supone otra interpretación partidista con objetivos ideológicos.

El primero en responder a las palabras de Quiroz sobre un puesto desfase de 9.000 millones de dólares en el cálculo de la deuda para el periodo 2026-2030 fue Nicolás Grau, a quien el ultraderechista partido Republicano, que dirige el presidente José Antonio Kast, amenazó este martes incluso con una Acusación Constitucional.

PUBLICIDAD

Grau insistió en que la proyección que hizo su ministerio "es consistente y no tiene errores de cálculo" y que al contrario de la presentada por Quiroz no se limita a observar el déficit fiscal proyectado e incluye otras variantes macroeconómicas que no se pueden obviar.

"¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13.000 millones de dólares, la deuda al 2030 sube en un monto menor? Respuesta: la deuda en pesos/PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea", explicó Grau en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Todo esto está transparentemente expresado en nuestro informe. Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a cuatro años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores", insistió.

"Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a cuatro años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores", insistió antes de congratularse de que la polémica ha servido también para fortalecer al anterior gobierno.

PUBLICIDAD

"Algo positivo en todo esto es que nadie pone en duda que efectivamente la deuda/PIB bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba hace 18 años", afirmó antes de dejar en el aire el verdadero objetivo de la actual Administración.

"Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante: ¿Por qué el informe no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales?", cuestionó.

PUBLICIDAD

En la misma línea, Mario Marcel, su predecesor en el ministerio también durante el gobierno del progresista Gabriel Boric, insistió en la decisión de Quiroz de dejar fuera de su informe las variantes macroeconómicas.

“Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias”, subrayó este martes Marcel sobre una polémica que estalla en medio de los intentos del gobierno por aprobar una controvertida reforma económica de gran calado y corte ultraliberal.

PUBLICIDAD

Desde que llegó al ministerio en marzo, Quiroz, un hombre procedente de la empresa privada, ha generado una serie de polémicas en el país con su análisis e interpretación de las cifras económicas del anterior gobierno, al que el actual llegó a acusar de haber dejado el estado quebrado. EFE