Agencias

Anita Matamoros triunfa en su debut como DJ arropada por sus amigos, entre ellos Anna Padilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Anita Matamoros ha dado el gran salto y ya se ha estrenado oficialmente como DJ, una faceta para la que lleva tiempo preparándose con entusiasmo. Tras dedicarse a la moda y consolidarse como una de las influencers más reconocidas de España, la hija de Makoke y Kiko Matamoros acaba de debutar ante el gran público en el festival Costa Feira, celebrado en Nantes (Sanxenxo) este 16 de agosto.

Desde el primer momento, Anita ha contado con el apoyo de sus amigos, muchos de los cuales han querido estar presentes y mostrarle su cariño públicamente a través de las redes sociales. Una de ellas ha sido Anna Padilla, gran amiga y compañera de aventuras, que ha publicado varios stories mostrando a la influencer en su propio camerino y pinchando en una carpa ante el público y acompañando los vídeos con el mensaje: "A comerte el mundo", animando y celebrando su debut.

La joven, que ya había hecho sus primeros pinitos como DJ en fiestas privadas y eventos más íntimos, se ha formado durante más de un año en una conocida escuela de producción musical y ha dedicado muchas horas a perfeccionar su técnica.

En su estreno, Anita Matamoros ha demostrado pasión y técnica, consiguiendo onquistar tanto a sus seguidores como a los asistentes al festival, consolidando así un nuevo paso en su carrera como artista y creadora de tendencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Apedrean al candidato presidencial boliviano Andrónico Rodríguez, considerado un "traidor" a Evo Morales

Apedrean al candidato presidencial boliviano

El delantero azulgrana Lewandowski se une al grupo y apunta al Levante

El delantero azulgrana Lewandowski se

El M23 denuncia una "ofensiva mortal" de las fuerzas del Gobierno congoleño en Kivu Sur

El M23 denuncia una "ofensiva

Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

Descalificados en Irak casi 300