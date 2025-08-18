Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse en su nueva aventura televisiva al lado de Rocío Carrasco: "Todo puede pasar"

Tal y como llevaba días rumoreándose, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes serán una de las parejas que concursarán en el nuevo reality de TVE, 'Hasta el fin del mundo' ('Race Across the World'), en el que se enfrentarán a rivales de peso como Rocío Carrasco, Jedet, Nia Correia, Yolanda Ramos, o Aldo Comas en una aventura extrema en la que tendrán que recorrer diferentes países de América Latina con un presupuesto limitado, sin poder coger aviones y sin dispositivos electrónicos, durante las próximas semanas.

"Muy emocionada", la modelo ha arrancado este lunes esta experiencia en el aeropuerto de Madrid junto al resto de celebrities para poner rumbo a Costa Rica, donde arrancará la que promete convertirse en la experiencia más inolvidable y dura de sus vidas. "Como era súper secreto no podía compartirlo, pero ya sí. Creo que voy a conocer muchísima gente nueva, que eso me encanta, conocer gente, países, culturas, y bueno, y nos vamos a poner un poco al límite, y luego conocer mucho a mi compañera Cristina, y tengo muchas ganas, la verdad, de esta experiencia" ha confesado con una gran sonrisa, convencida de que descubriremos a una Alba que todavía no hemos visto nunca: "Me sorprendo yo cada día de vivir mi propio cuerpo, imagínate, pues habrá mil cosas, porque también cada aventura es según tu momento también personal, también es con quien la compartes, los sitios a los que vas, entonces siempre es diferente la vida, ¿no? Eres un río diferente cada momento. Y ahora estoy muy tranquila" apunta.

Feliz por participar con Cristina Cifuentes, con la que tiene una maravillosa relación desde hace años, la ex de Feliciano López tendrá entre sus rivales en el reality a una de sus mejores amigas, Rocío Carrasco, aunque como ha dejado claro "no puede ser competencia nunca, o sea, va a ser siempre amiga. Entonces, nos veremos por el camino y disfrutaremos de lo que podamos estar juntas. Y yo le deseo que esté fenomenal y que gane, pues no la mejor, la que llegue primero, pero le deseo todo lo bueno, claro".

"Es una aventura que me apetece muchísimo, y con las personas que voy, es que es como en el momento vital en el que estoy, es como que es el momento para emprender este viaje. Estoy en un momento buenísimo" ha confesado, explicando que aunque su intención no es 'estar siempre metida en charcos' si algo tiene claro es que "doy mi opinión y aunque de verdad no quiero levantar ampollas, los charcos vienen solos".

El último, con la también colaboradora televisiva Isabel Rábago, a la que no ha dudado en responder después de afirmar que los jóvenes no quieren trabajar: "Estoy harta de que a los jóvenes se les delezne y se hable mal de los jóvenes, habrá muchos jóvenes, como mucha gente mayor, como mucha gente de edad media, que seré yo, quiero decirte, todo el mundo, hay buenos y malos en todos los lados. Y los jóvenes, hay muchos jóvenes que luchan mucho, trabajan mucho, yo tengo muchos compañeros de universidad que van a trabajar y van a estudiar, y eso de que los jóvenes no quieren trabajar, eso es una mentira y una falacia, y no pienso, y no pienso, además, es que esta juventud, porque lo veo, lo veo con mi hijo, tienen una sociedad muy complicada, o sea, les estamos dejando una situación muy complicada, así que lo que tenemos que hacer los adultos es pensar también qué hemos hecho y qué estamos dejando a las nuevas generaciones" sentencia.

Hablando de su hijo Lucas (14) -fruto de su relación con Fonsi Nieto, Alba confirma que lo más duro de participar en 'Hasta el fin del mundo' será separarse de él, pero como asegura, "ya es mayor y entonces me apoya muchísimo y me pongo muy contenta de poderle pues mostrar que la vida hay que tener ganas, que hay que conocer, quiero que también el viaje, el año pasado se fue a estudiar fuera y se va mamá, se va él, y la vida es enorme, pero sabemos que podemos volver y que nos tenemos, así que...".

¿Se plantea encontrar el amor en el reality? Como nos ha contado entre risas, "es el primer programa al que voy que no estoy enamorada, entonces... ¿Quién sabe? Todo puede pasar y voy por un montón de países, el mundo es para mí... Yo no sé si voy a ser la más guapa, pero hay un montón de hombres ahí que puedo conocer". "Quiero conocer sobre todo personas, quiero conocer experiencias y, bueno, mi pareja es maravillosa, Cristina Cifuentes es un 10, entonces creo que vamos a hacer un parejón, no sé" ha concluido.