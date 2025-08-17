Agencias

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic disfrutan de su amor entre besos y caricias en plena calle

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic se han convertido en una de las parejas más consolidadas, y los últimos días han dejado nuevas muestras de complicidad y cariño que no han pasado desapercibidas. En plena temporada veraniega, ambos disfrutan de momentos tranquilos y espontáneos, mostrando la fortaleza y frescura de su relación después de meses de rumores y especulaciones que los han perseguido desde que hicieron pública su historia de amor.

En su último paseo, la pareja ha dejado claro que la actitud relajada y afectuosa es una seña de identidad en su día a día. Aprovecharon la buena temperatura para sentarse en una terraza; mientras el futbolista atendía una llamada y se acercaba hasta el bar, Ajla buscaba una mesa con sombra donde estar más cómoda y resguardada del sol. Tras disfrutar de una comida ligera y tomar algo juntos, la pareja abandonó el local agarrados de la mano, dispuestos a seguir con su paseo.

El momento más romántico llegó en un semáforo en rojo, donde Peleteiro y su mujer protagonizaron una muestra de cariño y pasión: se besaron y se intercambiaron caricias bajo la atenta mirada de algunos viandantes. Tras ese instante de ternura, continuaron paseando, ajenos a todo lo que no fuera compartir juntos una jornada de verano en pareja.

