Opositores a Trump planean unas 200 protestas contra el cambio del mapa electoral en Texas

Washington, 16 ago (EFE).- Opositores al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planean realizar este sábado unas 200 protestas en 34 estados del país contra el plan impulsado por el republicano para redistribuir el mapa electoral de Texas en beneficio de su partido de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Las manifestaciones pacíficas tendrán como núcleo ese estado sureño, centro de lo que se ha convertido en un enfrentamiento abierto entre demócratas y republicanos, extendido a estados como Nueva York y California, que han amenazado con hacer lo mismo para asegurar más escaños para el Partido Demócrata.

"Trump intenta robar las elecciones de 2026 manipulando el sistema y alterando los mapas electorales. Empezó en Texas, pero no se detendrá ahí. Estamos contraatacando.", explican los organizadores de las protestas, que incluye respaldos del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), la coalición Texas for All y la red Planned Parenthood.

Varias marchas y "acciones de resistencia" están previstas en ciudades como Nueva York, Miami, San Francisco, Memphis, Portland, Pittsburgh, Chicago, Washington D.C. (donde Trump ha tomado el control federal de la policía para combatir el crimen) e importantes enclaves tejanos como Dallas, San Antonio, Houston y Austin.

La ciudad de Austin, donde se encuentra el Capitolio tejano, espera reunir a más de 1.000 manifestantes, según estiman los organizadores.

"De costa a costa, la gente se congregará en las legislaturas estatales, los ayuntamientos y los espacios comunitarios para dejar claro: vemos lo que Trump está haciendo y no lo toleraremos", afirmó el DNC en un comunicado.

Ante una petición del presidente Trump, en julio pasado legisladores republicanos de Texas presentaron una iniciativa para redistribuir los distritos electorales del estado que aseguraría al menos cinco escaños adicionales, lo que facilitaría que ese partido retenga la mayoría en la Cámara Baja del Congreso en las votaciones de 2026.

En respuesta al proyecto, más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas salieron del estado para impedir el cuórum y bloquear la votación de la redistribución.

El gobernador de Texas, el rebublicano Greg Abbott, ha amenazado con arrestos y la remoción de sus puestos a los legisladores que no regresen para participar en las sesiones.

Ante el bloqueo demócrata, Abbott convocó el viernes una segunda sesión especial para impulsar la reestructuración de los mapas electorales del estado.

Esta vez, los representantes que dejaron el territorio podrían aceptar regresar al Capitolio tejano y terminar el 'impasse' bajo condiciones, según reportes de la cadena CNN.

Entre estas condiciones estarían que se ponga fin oficialmente a la primera sesión especial que se mantuvo en un punto muerto y que California presente su nuevo mapa electoral para compensar las ganancias de los republicanos en Texas. EFE