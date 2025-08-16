México y Guatemala acuerdan nuevas medidas en materia migratoria y de infraestructuras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, han acordado reforzar su colaboración en materia de seguridad con un nuevo protocolo de repatriación de migrantes y ambos han anunciado junto con el primer ministro del también país vecino Belice, John Briceño, el comienzo de estudios para ampliar el Tren Maya tanto al país guatemalteco como a Belice.

"México y Guatemala estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger a las personas que transitan por nuestros territorios, a nuestros connacionales que se encuentran fuera de ellos y a nuestros connacionales que están retornando. Para el gobierno de Guatemala, esta protección es un objetivo de máxima prioridad", ha declarado el mandatario guatemalteco en una rueda de prensa conjunta con Caudia Sheinbaum.

La presidenta mexicana ha puesto el acento en la protección de la personas y de los derechos humanos en las conversaciones con Guatemala asegurando que ambos gobiernos "caminan por sendas paralelas" para defender la dignidad de "quienes más lo necesitan".

En este sentido, los dos países latinoamericanos retomarán en octubre el grupo de alto nivel de seguridad para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en su frontera. "Ambos gobiernos colaboran intensamente desde hace décadas en el combate de la amenaza común del crimen organizado trasnacional", ha sostenido Bernardo Arévalo.

ACUERDO A TRES BANDAS CON BELICE

En una rueda de prensa apenas unas horas más tarde ya junto con el primer ministro de Belice, los tres países han anunciado un acuerdo respecto a la Selva Maya que incluye tanto la protección de su biodiversidad como la ampliación del Tren Maya tanto por Guatemala como por Belice.

El acuerdo supone la protección de casi seis millones de hectáreas con el objetivo de preservar la diversidad existente en la "segunda reserva natural más importante" del continente americano.

"Nos hemos comprometido a cooperar para fomentar el uso sostenible de las selvas y para conservarla protegiendo los derechos humanos y culturales de las comunidades indígenas de este territorio colaborando para responder juntos a las amenazas comunes", ha asegurado el político guatemalteco.