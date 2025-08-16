El portero del Barça Joan García, inscrito en LaLiga con el dorsal '13'

El portero Joan García ha sido inscrito este sábado como jugador del FC Barcelona en LaLiga, con el dorsal número 13, y podrá participar en el debut de los azulgranas este sábado ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix (19.30 horas), mientras que el delantero británico Marcus Rashford sigue a la espera de su inscripción.

El caso del guardameta catalán se desatascó el pasado miércoles, después de que la Comisión Médica de LaLiga confirmase que la baja del portero alemán Marc-André Ter Stegen era superior a cuatro meses. De esta manera, el club azulgrana pudo dar de baja al germano e inscribir a García.

Ahora, en la web de LaLiga, el de Sallent aparece con el dorsal '13', mientras que Iñaki Peña porta el '1', que hasta ahora estaba en manos de Ter Stegen. Por su parte, el guardameta polaco Wojciech Szczesny sigue sin estar en la lista de inscritos.

Según desveló el presidente culé, Joan Laporta, en un encuentro con peñas barcelonistas, el delantero británico Marcus Rashford será inscrito previsiblemente en las próximas horas y también podrá viajar a Palma.