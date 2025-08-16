Agencias

El portero del Barça Joan García, inscrito en LaLiga con el dorsal '13'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portero Joan García ha sido inscrito este sábado como jugador del FC Barcelona en LaLiga, con el dorsal número 13, y podrá participar en el debut de los azulgranas este sábado ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix (19.30 horas), mientras que el delantero británico Marcus Rashford sigue a la espera de su inscripción.

El caso del guardameta catalán se desatascó el pasado miércoles, después de que la Comisión Médica de LaLiga confirmase que la baja del portero alemán Marc-André Ter Stegen era superior a cuatro meses. De esta manera, el club azulgrana pudo dar de baja al germano e inscribir a García.

Ahora, en la web de LaLiga, el de Sallent aparece con el dorsal '13', mientras que Iñaki Peña porta el '1', que hasta ahora estaba en manos de Ter Stegen. Por su parte, el guardameta polaco Wojciech Szczesny sigue sin estar en la lista de inscritos.

Según desveló el presidente culé, Joan Laporta, en un encuentro con peñas barcelonistas, el delantero británico Marcus Rashford será inscrito previsiblemente en las próximas horas y también podrá viajar a Palma.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno exige al Gobierno más medios para que las CCAA puedan combatir los incendios: "La situación es excepcional"

Moreno exige al Gobierno más

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

Zelenski y Trump se reunirán

Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Casi 70 personas siguen confinadas

Mueren seis ancianos por un incendio en una residencia del norte de Portugal

Infobae

CyL tiene más de 20 incendios activos, con once en gravedad 2 y seis en 1

CyL tiene más de 20